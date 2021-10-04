В Японии объявили состав нового правительства

Новый состав правительства объявлен в понедельник в Японии в связи с тем, что 100-м премьер-министром страны стал глава правящей Либерально-Демократической партии, экс-министр иностранных дел Фумио Кисида.

Новый состав правительства объявлен в понедельник в Японии в связи с тем, что 100-м премьер-министром страны стал глава правящей Либерально-Демократической партии, экс-министр иностранных дел Фумио Кисида.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, состав правительства объявил новый генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Из 19 министров 13 получат министерские портфели впервые. Так, 77-летний министр сельского хозяйства Гэндзиро Канэко впервые вошел в состав правительства.

Семь человек из 20, если считать генерального секретаря Мацуно, ранее имели опыт руководства министерствами. Из них трое входили в состав прежнего министерства. Это министр иностранных дел Тосимицу Мотэги и Нобуо Киси - министр обороны, младший брат экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Они вновь возглавят свои ведомства. Из правительства Ёсихидэ Суги в новое правительство вошел Коити Хагиуда, который сменил пост министра науки и образования на портфель министра экономики, торговли и промышленности.

В составе правительства три женщины. Одна из них - Сэйко Нода, соперничавшая с Кисидой за кресло главы партии. В правительстве она займется проблемами снижения рождаемости, гендерным равенством, а также вопросами оживления экономики регионов. Она же возглавит управление по делам детей, а также будет заниматься вопросами деятельности женщин.

Две другие представительницы прекрасного пола - Норико Хориути и Карэн Макисима. Хориути переданы дела главного соперника Кисиды на партийных выборах Таро Коно – вопросы вакцинации, она также займется вопросами Олимпиады и Паралимпиады. Макисима возглавит министерство цифровизации.