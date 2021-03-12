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В Японии обнаружили не известный ранее штамм коронавируса

В Японии обнаружили не известный ранее штамм коронавируса Этот штамм "столь же опасен", как мутировавшие образцы из Великобритании, ЮАР и Бразилии
Другие страны
12 марта 2021 г. 13:41
В Японии обнаружили не известный ранее штамм коронавируса

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии обнаружило заражение не известным ранее штаммом коронавируса у мужчины, который в феврале прибыл в страну из Филиппин. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo.

По его данным, этот штамм "столь же опасен", как и выявленные ранее мутировавшие образцы из Великобритании, ЮАР и Бразилии.

В настоящее время в Японии действует фактический запрет на выдачу новых виз гражданам всех стран и регионов мира в связи с обнаружением в Великобритании нового штамма коронавируса. Этот запрет вступил в силу 28 декабря прошлого года, первоначально эта мера должна была действовать до конца января, однако затем ее продлили наряду с режимом ЧС до 21 марта.

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