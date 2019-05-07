​В Японии обнаружили фрагменты "черного ящика" разбившегося F-35A

Фрагменты бортовых средств объективного контроля истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A, который разбился в Японии в начале апреля, были обнаружены в Тихом океане неподалеку от места крушения самолета.

Об этом во вторник сообщил министр обороны Японии Такэси Ивая, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По информации агентства Kyodo, обнаруженные в ходе поисковой операции фрагменты "черного ящика" не содержат данных последнего полета F-35A. Подчеркивается, что поиски остальных частей бортовых средств объективного контроля будут продолжены.

F-35A сил самообороны Японии разбился 9 апреля в Тихом океане в районе префектуры Аомори. Самолет был собран в Японии на заводе компании Mitsubishi Heavy Industries. Это первый случай падения F-35A. В 2018 году в США разбился истребитель пятого поколения другой модификации - F-35B.

F-35 - многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии "стелс" и способная нести ядерные вооружения. Вместе с США в проекте ее создания принимают участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Кроме того, эти самолеты покупают Израиль и Япония.