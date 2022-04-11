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В Японии обнародовали доходы премьер-министра

В Японии обнародовали доходы премьер-министра Премьер-министр и глава правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисида в 2021 году заработал в общей сложности около 49,8 млн иен (порядка 398 тыс долларов США).
Другие страны
11 апреля 2022 г. 07:42
В Японии обнародовали доходы премьер-министра
Фумио Кисида

Премьер-министр и глава правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисида в 2021 году заработал в общей сложности около 49,8 млн иен (порядка 398 тыс долларов США).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют обнародованные в понедельник данные о доходах депутатов парламента.

Их полагается предавать огласке в соответствии с местным законодательством.

Доходы премьера Кисиды существенно превысили сумму, которую на этом посту годом ранее заработал его предшественник Ёсихидэ Суга - около 38,7 млн иен (310 тыс долларов США). Соответствующие доходы складываются в основном из зарплаты и других выплат, которые полагаются главе правительства.

Депутат парламента Японии в прошлом году заработал в среднем около 29,2 млн иен (порядка 233,9 тыс). Наибольшие доходы были у представителей правящей Либерально-демократической партии - около 37,3 млн иен (порядка 298,8 тыс).

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