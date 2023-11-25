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В Японии обеспокоены военной активностью Китая

В Японии обеспокоены военной активностью Китая Власти Японии серьезно обеспокоены активизацией военной деятельности Китая, в том числе в рамках сотрудничества Пекина и Москвы.
Другие страны
25 ноября 2023 г. 18:14
В Японии обеспокоены военной активностью Китая

Власти Японии серьезно обеспокоены активизацией военной деятельности Китая, в том числе в рамках сотрудничества Пекина и Москвы.

Как передает Report, об этом заявила японский министр иностранных дел Ёко Камикава на переговорах со своим китайским коллегой Ван И в южнокорейском городе Пусан.

"Министр выразила серьезную обеспокоенность ситуацией в Восточно-Китайском море, включая спорные острова Сенкаку, а также активизацией военной деятельности Китая вблизи Японии, в том числе в сотрудничестве с Россией", - говорится в заявлении, распространенном японским МИД. Еще одной темой обсуждения стала ситуация вокруг КНДР, включая проблему похищения японских граждан.

Кроме того, Камикава "отметила важность мира и стабильности в Тайваньском проливе и решительно призвала к скорейшему освобождению задержанных по подозрению в шпионаже граждан Японии". При этом участники переговоров "договорились о скорейшем проведении японо-китайского диалога по вопросам безопасности с целью укрепления взаимодействия в соответствующей области".

Японский министр призвала китайскую сторону к немедленной отмене ограничений на импорт продуктов питания из Японии, введенных в связи со сбросом в океан воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Тихий океан. Участники встречи признали, что "между позициями двух государств по этому вопросу существует разрыв, и условились найти способ решить данный вопрос путем консультаций и диалога в конструктивном ключе".

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