В Японии новый антирекорд по количеству заражений COVID-19 за сутки

Не менее 15 тыс. новых случаев заражения коронавирусом были зафиксированы в Японии за прошедшие сутки.

Не менее 15 тыс. новых случаев заражения коронавирусом были зафиксированы в Японии за прошедшие сутки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщил телеканал NHK.

Это стало абсолютным максимумом за все время пандемии, а суточный прирост новых случаев впервые превысил отметку в 15 тыс.

Ранее администрация Токио также объявила о 5 042 новых случаях инфицирования, что также стало рекордом за все время пандемии.

Предыдущие рекорды были установлены в среду - более 14,2 тыс. по всей Японии и 4 166 в Токио. Всего с начала пандемии в Японии отмечено 970 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, зафиксировано 15,2 тыс. летальных исходов. Выздоровели около 853 тыс. заразившихся, 777 пациентов сейчас находятся в тяжелом состоянии.

В Токио с 12 июля действует режим чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Этот режим предполагает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение на допуск зрителей на массовые мероприятия. По этой причине Олимпиада в столице Японии с 23 июля по 8 августа проходит без зрителей.