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    В Японии неизвестный устроил стрельбу около школы

    Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ Неизвестный в Японии напал на полицейский участок, а затем устроил стрельбу из отнятого у стража порядка пистолета, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, cообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Инцидент произошел в городе Тояма в 300 километрах северо-западнее Токио. Нападавший ранил ножом полицейского и отнял у него пистолет. После этого он выбежал на улицу и выстрелами ранил охранника близлежащей школы и прохожего.

    Мужчина задержан. Все трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, без сознания.

    Причины происшествия выясняются.

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