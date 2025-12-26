Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    В Японии неизвестный напал на сотрудников завода, пострадали 14 человек

    Другие страны
    • 26 декабря, 2025
    • 15:01
    В Японии неизвестный напал на сотрудников завода, пострадали 14 человек

    По меньшей мере 14 человек получили ранения в результате ножевого ранения и применения неустановленной жидкости на заводе по производству шин в центральной части Японии.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщил представитель экстренных служб страны.

    Сотрудник пожарной охраны города Мисима в регионе Сидзуока Томохару Сугияма сообщил, что около 16:30 по местному времени (11:30 по бакинскому времени) поступил звонок с расположенного поблизости завода по производству резины. В сообщении говорилось, что "пять или шесть человек были ранены ножом", а также была использована "жидкость, похожая на спрей".

    Местные СМИ сообщили, что полиция задержала мужчину по подозрению в покушении на убийство. Точный характер полученных пострадавшими ранений пока остается неясным.

    Завод принадлежит производителю шин Yokohama Rubber, он расположен примерно в 2,3 километрах к юго-востоку от станции Мисима. Предприятие производит шины для легковых автомобилей и, согласно информации на веб-сайте компании, по состоянию на декабрь 2024 года насчитывал 987 сотрудников.

