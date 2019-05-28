В Японии неизвестный ранил ножом 19 человек - ОБНОВЛЕНО

Число пострадавших при нападении неизвестного с ножом в японском городе Кавасаки возросло до 19, сообщает агентство Киодо со ссылкой на службу пожарной охраны, в ведении которой в Японии находится служба скорой помощи.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает агентство, неизвестный 50-летний мужчина ранил ножом 19 человек на автобусной остановке: двое находятся в критическом состоянии, в том числе ребенок. Среди раненых также есть дети.Полиция задержала преступника. Он ранил себя, его состояние также оценивается как критическое.На месте найдены два ножа. Подробности происшествия выясняются.

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Неизвестный ранил ножом 15 человек в японском городе Кавасаки под Токио, трое находятся в критическом состоянии, среди них один ребенок, сообщила телекомпания NHK, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Полиция задержала преступника. Он ранен. Подробности выясняются.