В Японии назвали важным участие США в борьбе с изменением климата

Участие США в мерах по борьбе с изменением климата по-прежнему важно.
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"Изменение климата является неотложной проблемой, которая стоит перед всем человечеством, и по-прежнему важны усилия всех стран, включая государства, являющиеся основными источниками выбросов", - сказал он.
"Участие США в глобальных мерах по борьбе с изменением климата по-прежнему важно. Необходимо продолжать внимательно следить за действиями США, однако в любом случае Япония продолжит активно заниматься проблемой изменения климата, изучая пути сотрудничества с США", - добавил Хаяси.