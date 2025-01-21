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В Японии назвали важным участие США в борьбе с изменением климата

В Японии назвали важным участие США в борьбе с изменением климата Участие США в мерах по борьбе с изменением климата по-прежнему важно.
Другие страны
21 января 2025 г. 07:43
В Японии назвали важным участие США в борьбе с изменением климата

Участие США в мерах по борьбе с изменением климата по-прежнему важно.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси, комментируя решение нового американского президента Дональда Трампа о повторном выходе страны из Парижского соглашения.

"Изменение климата является неотложной проблемой, которая стоит перед всем человечеством, и по-прежнему важны усилия всех стран, включая государства, являющиеся основными источниками выбросов", - сказал он.

"Участие США в глобальных мерах по борьбе с изменением климата по-прежнему важно. Необходимо продолжать внимательно следить за действиями США, однако в любом случае Япония продолжит активно заниматься проблемой изменения климата, изучая пути сотрудничества с США", - добавил Хаяси.

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