В Японии назвали важным участие США в борьбе с изменением климата

Участие США в мерах по борьбе с изменением климата по-прежнему важно.

Участие США в мерах по борьбе с изменением климата по-прежнему важно.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генсек японского кабмина Ёсимаса Хаяси, комментируя решение нового американского президента Дональда Трампа о повторном выходе страны из Парижского соглашения.

"Изменение климата является неотложной проблемой, которая стоит перед всем человечеством, и по-прежнему важны усилия всех стран, включая государства, являющиеся основными источниками выбросов", - сказал он.

"Участие США в глобальных мерах по борьбе с изменением климата по-прежнему важно. Необходимо продолжать внимательно следить за действиями США, однако в любом случае Япония продолжит активно заниматься проблемой изменения климата, изучая пути сотрудничества с США", - добавил Хаяси.