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В Японии назвали сроки размещения на кораблях Сил самообороны ракет Tomahawk

В Японии назвали сроки размещения на кораблях Сил самообороны ракет Tomahawk Власти Японии к 2027 году финансового года планируют модернизировать все свои эсминцы, оснащенные компьютерными системами слежения и наведения Aegis, чтобы на них можно было разместить американские крылатые ракеты Tomahawk.
Другие страны
25 марта 2023 г. 20:49
В Японии назвали сроки размещения на кораблях Сил самообороны ракет Tomahawk

Власти Японии к 2027 году финансового года планируют модернизировать все свои эсминцы, оснащенные компьютерными системами слежения и наведения Aegis, чтобы на них можно было разместить американские крылатые ракеты Tomahawk.

Как передает Report, об этом пишет японское издание The Japan Times.

Отмечается, что этот шаг будет сделан в рамках развития контратакующего потенциала Сил самообороны страны в свете обновленной стратегии национальной безопасности.

У Японии восемь эсминцев, оборудованных системой Aegis, в ближайшие годы их число планируется довести до десяти. Япония планирует приобрести новые ракеты Tomahawk Block-5 с дальностью полета около 1600 км.

Правительство уже объявило о плане закупки 400 Tomahawk, выделив в бюджете на 2023 финансовый год, начиная с апреля 1,6 млрд долларов.

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Версия на азербайджанском языке Yaponiya dörd il ərzində gəmilərində “Tomaqavk” raketlərini yerləşdirmək istəyir

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