В Японии нашли тело пилота разбившегося истребителя F-15

Спасатели обнаружили тело одного из пилотов разбившегося в прошлом месяце истребителя F-15 Сил самообороны Японии.
Как передает Report, об этом сообщил в воскресенье телеканал
Поиски второго пилота продолжаются.
Инцидент произошел 31 января. Истребитель пропал с экранов радаров, когда находился над Японским морем, вскоре после взлета с базы Комацу в префектуре Исикава. Он выполнял тренировочный полет.
На вооружении Сил самообороны Японии находятся около 200 F-15. Главным образом они используются для сопровождения иностранных военных самолетов, которые пролетают возле японских границ.