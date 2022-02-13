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В Японии нашли тело пилота разбившегося истребителя F-15

В Японии нашли тело пилота разбившегося истребителя F-15 Спасатели обнаружили тело одного из пилотов разбившегося в прошлом месяце истребителя F-15 Сил самообороны Японии.
Другие страны
13 февраля 2022 г. 07:19
В Японии нашли тело пилота разбившегося истребителя F-15

Спасатели обнаружили тело одного из пилотов разбившегося в прошлом месяце истребителя F-15 Сил самообороны Японии.

Как передает Report, об этом сообщил в воскресенье телеканал NHK.

Поиски второго пилота продолжаются.

Инцидент произошел 31 января. Истребитель пропал с экранов радаров, когда находился над Японским морем, вскоре после взлета с базы Комацу в префектуре Исикава. Он выполнял тренировочный полет.

На вооружении Сил самообороны Японии находятся около 200 F-15. Главным образом они используются для сопровождения иностранных военных самолетов, которые пролетают возле японских границ.

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