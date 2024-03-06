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В Японии намерены провести референдум и официально сформировать армию

В Японии намерены провести референдум и официально сформировать армию Правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии хочет в нынешнем году добиться проведения референдума о пересмотре конституции, намереваясь включить в нее, в частности, положение о легальности вооруженных сил страны.
Другие страны
6 марта 2024 г. 08:55
В Японии намерены провести референдум и официально сформировать армию

Правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) Японии хочет в нынешнем году добиться проведения референдума о пересмотре конституции, намереваясь включить в нее, в частности, положение о легальности вооруженных сил страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обнародованном в Токио проекте программы действий ЛДП, которую предполагается утвердить на съезде партии 17 марта.

Нынешняя конституция Японии была принята в 1947 году после поражения Токио во Второй мировой войне, и с тех пор она ни разу не пересматривалась. Ее девятая статья запрещает стране обладание военным потенциалом, создание армии, ВВС и ВМС. В то же время в Японии еще в 1954 году были сформированы Силы самообороны, которые формально армией не считаются.

С целью разрешения такого противоречия ЛДП последовательно выступает за изменение девятой статьи. "Для пересмотра конституции мы будем стремиться в течение нынешнего года спросить мнение народа путем проведения референдума", - говорится в проекте программы действий правящей партии.

Для этого предполагается утвердить в парламенте соответствующую резолюцию, за которую должны проголосовать более двух третей депутатов. ЛДП уверена, что обеспечит такое количество голосов. Принятие решения на референдуме требует простого большинства, до сих пор на общенациональном уровне они ни разу в Японии не проводились.

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