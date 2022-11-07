В Японии намерены использовать БПЛА для патрулирования моря

Береговая охрана и морские Силы самообороны Японии планируют с 2023 финансового года (начнется с 1 апреля 2023 года) приступить к патрулированию акватории страны с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-9B SeaGuardian производства американско

Береговая охрана и морские Силы самообороны Японии планируют с 2023 финансового года (начнется с 1 апреля 2023 года) приступить к патрулированию акватории страны с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-9B SeaGuardian производства американской компании General Atomics Aeronautical Systems.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Yomiuri.

По ее данным, на северо-востоке Японии с октября уже находится один MQ-9B. Власти намерены приобрести еще два беспилотника, разместив их на юго-западе страны.

Как отмечает Yomiuri, решение об использовании БПЛА "связано с возросшей активностью кораблей России и Китая". Кроме того, применение беспилотников позволит японским властям снизить затраты на патрулирование в сравнении с привлечением истребителей для соответствующих целей, подчеркивается в материале газеты.

БПЛА MQ-9B оснащен морской поисковой РЛС с множеством режимов, в том числе включающих возможность формирования изображений с применением инверсной РЛС с синтезированием апертуры ISAR (inverse synthetic aperture radar).