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В Японии намерены использовать БПЛА для патрулирования моря

В Японии намерены использовать БПЛА для патрулирования моря Береговая охрана и морские Силы самообороны Японии планируют с 2023 финансового года (начнется с 1 апреля 2023 года) приступить к патрулированию акватории страны с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-9B SeaGuardian производства американско
Другие страны
7 ноября 2022 г. 04:53
В Японии намерены использовать БПЛА для патрулирования моря

Береговая охрана и морские Силы самообороны Японии планируют с 2023 финансового года (начнется с 1 апреля 2023 года) приступить к патрулированию акватории страны с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-9B SeaGuardian производства американской компании General Atomics Aeronautical Systems.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Yomiuri.

По ее данным, на северо-востоке Японии с октября уже находится один MQ-9B. Власти намерены приобрести еще два беспилотника, разместив их на юго-западе страны.

Как отмечает Yomiuri, решение об использовании БПЛА "связано с возросшей активностью кораблей России и Китая". Кроме того, применение беспилотников позволит японским властям снизить затраты на патрулирование в сравнении с привлечением истребителей для соответствующих целей, подчеркивается в материале газеты.

БПЛА MQ-9B оснащен морской поисковой РЛС с множеством режимов, в том числе включающих возможность формирования изображений с применением инверсной РЛС с синтезированием апертуры ISAR (inverse synthetic aperture radar).

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