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В Японии начинается избирательная кампания перед досрочными выборами в парламент

В Японии начинается избирательная кампания перед досрочными выборами в парламент Избирательная кампания в Японии началась перед досрочными выборами в ключевую нижнюю палату парламента, которые пройдут 27 октября.
Другие страны
15 октября 2024 г. 05:26
В Японии начинается избирательная кампания перед досрочными выборами в парламент

Избирательная кампания в Японии началась перед досрочными выборами в ключевую нижнюю палату парламента, которые пройдут 27 октября.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, решение о роспуске нижней палаты принял новый премьер-министр Сигэру Исиба, занявший этот пост после победы на выборах председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).

Согласно опросам общественного мнения, фаворитом является ЛДП. Ее, по данным исследования агентства Киодо, поддерживают 26,4% респондентов при 12,4% у главной оппозиционной Конституционно-демократической партии. Однако, исход выборов может оказать серьезное влияние на политический ландшафт в Японии, поскольку одно из предвыборных решений Исибы внесло раскол в правящую партию, чьи позиции подкосил масштабный скандал с нарушением финансовой отчетности при сборе политических пожертвований.

Для восстановления доверия избирателей Исиба принял решение не поддерживать на выборах членов ЛДП, замешанных в скандале. Лишь некоторые из них имеют право баллотироваться от партии, но с серьезными ограничениями. Эти меры касаются депутатов некогда самой влиятельной внутрипартийной фракции, которую при жизни возглавлял экс-премьер Синдзо Абэ, а также группы экс-генсека ЛДП Тосихиро Никаи.

В результате ряд партийных тяжеловесов, в том числе Коити Хагиуда и Ясутоси Нисимура, занимавшие в разное время важные посты как в правительстве, так и в партии, оказались накануне выборов без поддержки своей партии.

Однако, как отмечают местные наблюдатели, эти политики могут пойти на выборы в качестве независимых кандидатов и, к примеру, Хагиуда, имея обширную электоральную базу, вполне может рассчитывать на депутатский мандат. Как отметила газета "Санкэй", в таком случае Исиба и партийное руководство могут в день подсчета голосов принять решение об их официальном признании, но Хагиуда может и не принять это предложение.

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