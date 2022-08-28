О нас

В Японии начались совместные с США учения с применением Javelin

В Японии начались совместные с США учения с применением Javelin Совместные японо-американские учебные стрельбы начались в японской префектуре Кумамото на юго-западе страны.
Другие страны
28 августа 2022 г. 19:01
В Японии начались совместные с США учения с применением Javelin

Совместные японо-американские учебные стрельбы начались в японской префектуре Кумамото на юго-западе страны.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как говорится в распространенном сообщении военного командования, в них принимают участие свыше 2 тыс. человек.

От наземных Сил самообороны Японии в стрельбах участвуют 1 400 человек, со стороны ВВС США - 700. В рамках учений, в частности, отрабатывается поражение целей при помощи американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. В заявлении подчеркивается, что применение реальных Javelin в ходе учений американских ВВС на территории Японии происходит впервые.

Маневры продлятся до 3 сентября.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Yaponiya ABŞ-la birgə təlimlərə başlayıb

Экслюзивные новости

TIKA: Хотим принять участие в восстановлении Карабаха
TIKA: Хотим принять участие в восстановлении Карабаха
26 августа 2022 г. 11:42
В результате ракетных ударов в Украине разрушены дома и объекты 30 азербайджанцев
ФотоВ результате ракетных ударов в Украине разрушены дома и объекты 30 азербайджанцев
26 августа 2022 г. 09:58
Назначен начальник станции Ходжасан
Назначен начальник станции "Ходжасан"
25 августа 2022 г. 16:09
Европейский суд рассматривает обоснованность иска Азербайджана против Армении
Европейский суд рассматривает обоснованность иска Азербайджана против Армении
24 августа 2022 г. 14:25
Азербайджан представил в Европейский суд информацию о сожжении армянами домов в Лачыне
Азербайджан представил в Европейский суд информацию о сожжении армянами домов в Лачыне
24 августа 2022 г. 13:38
Aztelekom произвел кадровые изменения в своих структурах
Aztelekom произвел кадровые изменения в своих структурах
23 августа 2022 г. 14:39
Эксперт: Завод ”Байрактар” в Украине будет построен несмотря ни на что
Эксперт: Завод ”Байрактар” в Украине будет построен несмотря ни на что
20 августа 2022 г. 14:37
МЧС назвало причину долгого тушения пожаров в северном регионе
МЧС назвало причину долгого тушения пожаров в северном регионе
20 августа 2022 г. 13:09
Продолжается тушение пожара в Сиазани
ФотоПродолжается тушение пожара в Сиазани
20 августа 2022 г. 12:49
Разработан предварительный вариант нового устава НАНА
Разработан предварительный вариант нового устава НАНА
19 августа 2022 г. 11:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi