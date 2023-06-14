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В Японии на военной базе произошел вооруженный инцидент, есть раненые

В Японии на военной базе произошел вооруженный инцидент, есть раненые Военнослужащий открыл огонь на базе Сил самообороны Японии в префектуре Гифу.
Другие страны
14 июня 2023 г. 06:57
В Японии на военной базе произошел вооруженный инцидент, есть раненые

Военнослужащий открыл огонь на базе Сил самообороны Японии в префектуре Гифу.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NHK, об этом журналистам сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

"По имеющимся у нас данным, три человека пострадали. Открывший огонь военнослужащий был задержан", - отметил он.

На территории военной базы располагается стрельбище. Военнослужащий открыл огонь из автоматической винтовки, о мотивах поступка на данный момент не сообщается. Три других военнослужащих были госпитализированы с ранениями, один из них находится без сознания. По данным японского общественного телевидения, стрелявшим оказался солдат младше 20 лет.

На месте работают экстренные службы и правоохранительные органы, выясняются дополнительные обстоятельства случившегося.

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