В Японии на школьника упало стекло, отвалившееся от пролетающего вертолёта ВВС США

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ В Японии ученик начальной школы города Гинован префектуры Окинава получил травму из-за того, что на него упал фрагмент стекла, предположительно, отвалившегося от пролетающего мимо американского военного вертолёта СH-53.

Как передает Report со ссылкой на NHK, фрагмент стекла площадью приблизительно один метр упал на спортивную площадку, на которой в этот момент физкультурой занимались 30 учеников и несколько преподавателей. Ребёнок получил травму левой руки.

В настоящее время полиция префектуры выясняет обстоятельства произошедшего.