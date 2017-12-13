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    В Японии на школьника упало стекло, отвалившееся от пролетающего вертолёта ВВС США

    Фрагмент стекла площадью приблизительно один метр упал на спортивную площадку

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ В Японии ученик начальной школы города Гинован префектуры Окинава получил травму из-за того, что на него упал фрагмент стекла, предположительно, отвалившегося от пролетающего мимо американского военного вертолёта СH-53.

    Как передает Report со ссылкой на NHK, фрагмент стекла площадью приблизительно один метр упал на спортивную площадку, на которой в этот момент физкультурой занимались 30 учеников и несколько преподавателей. Ребёнок получил травму левой руки.

    В настоящее время полиция префектуры выясняет обстоятельства произошедшего.

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