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В Японии на шестые сутки после землетрясения из-под завалов спасли 90-летнюю женщину

В Японии на шестые сутки после землетрясения из-под завалов спасли 90-летнюю женщину Японские спасатели обнаружили живым человека, который провел более 120 часов под обломками собственного жилища, разрушенного серией мощных землетрясений.
Другие страны
6 января 2024 г. 16:20
В Японии на шестые сутки после землетрясения из-под завалов спасли 90-летнюю женщину

Японские спасатели обнаружили живым человека, который провел более 120 часов под обломками собственного жилища, разрушенного серией мощных землетрясений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NHK.

Это первый с 4 января живой человек, которого японским экстренным службам удалось обнаружить под завалами - на шестые сутки после начала разрушительных землетрясений. Сообщается, что спасенная женщина возрастом старше 90 лет была госпитализирована в тяжелом состоянии.

В настоящее время экстренные службы и полиция ведут работы по его спасению. Возраст и пол человека не указываются, однако подчеркивается, что спасатели подтвердили наличие у него пульса.

Последний раз живого человека экстренным службам Японии удалось обнаружить и спасти 4 февраля - пожилая женщина провела под обломками собственного дома более 72 часов.

По последним данным, число жертв землетрясений в Японии достигло 126 человек.

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