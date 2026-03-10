В Японии на одном из заводов произошел выброс угарного газа, пострадали шесть человек
Другие страны
- 10 марта, 2026
- 08:09
По крайней мере шесть человек пострадали в результате инцидента, произошедшего на целлюлозном заводе в японской префектуре Гифу.
Как передает Report, об этом сообщило японское общественное телевидение.
Отмечается, что в ходе ремонтных работ по замене клапанов произошел выброс угарного газа. По данным спасательных служб, все пострадавшие находятся в сознании, им оказывается медицинская помощь.
