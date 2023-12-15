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В Японии на берег выбросило около 85 тонн мертвой рыбы

В Японии на берег выбросило около 85 тонн мертвой рыбы По меньшей мере 85 тонн мертвых мелких рыб выбросило на берег в порту города Сима на западе Японии.
Другие страны
15 декабря 2023 г. 05:23
В Японии на берег выбросило около 85 тонн мертвой рыбы

По меньшей мере 85 тонн мертвых мелких рыб выбросило на берег в порту города Сима на западе Японии.

Как передает Report со ссылкой на газету Yomiuri, по мнению местных властей, косяки могли заплыть в порт, спасаясь от преследования более крупного хищника, после чего не смогли выбраться из него и погибли по причине последующего снижения концентрации кислорода в воде. Кроме того, в акватории у побережья не было выявлено наличия ядовитого планктона, токсины которого могли бы привести к гибели рыб.

8 декабря аналогичный случай произошел на побережье префектуры Хоккайдо на севере Японии. В местной рыболовной ассоциации отметили, что подобные инциденты происходили и раньше, однако признали, что в этот раз масштаб случившегося значительно шире. Власти Хоккайдо и природоохранные ведомства разбираются в обстоятельствах случившегося.

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