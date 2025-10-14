В Японии мужчину приговорили к смертной казни за убийство четырех человек

Окружной суд Нагано (Япония) приговорил 34-летнего мужчину к смертной казни за убийство двух женщин на улице, а также двух полицейских, прибывших на место происшествия.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Kyodo.

Суд отклонил довод защиты о том, что пожизненное заключение было целесообразным, поскольку на тот момент он находился в состоянии ограниченной дееспособности.

Нападение произошло в префектуре Нагано (центральная Япония) в 2023 году. Мужчина нанес ножевые ранения своим соседкам, полагая, что они злословят за его спиной, в результате чего женщины скончались. Позже он застрелил из охотничьего ружья полицейских, прибывших на место происшествия.