В Японии мужчину приговорили к смертной казни за убийство четырех человек
Другие страны
- 14 октября, 2025
- 16:39
Окружной суд Нагано (Япония) приговорил 34-летнего мужчину к смертной казни за убийство двух женщин на улице, а также двух полицейских, прибывших на место происшествия.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Kyodo.
Суд отклонил довод защиты о том, что пожизненное заключение было целесообразным, поскольку на тот момент он находился в состоянии ограниченной дееспособности.
Нападение произошло в префектуре Нагано (центральная Япония) в 2023 году. Мужчина нанес ножевые ранения своим соседкам, полагая, что они злословят за его спиной, в результате чего женщины скончались. Позже он застрелил из охотничьего ружья полицейских, прибывших на место происшествия.
