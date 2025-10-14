Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    В Японии мужчину приговорили к смертной казни за убийство четырех человек

    Другие страны
    • 14 октября, 2025
    • 16:39
    Окружной суд Нагано (Япония) приговорил 34-летнего мужчину к смертной казни за убийство двух женщин на улице, а также двух полицейских, прибывших на место происшествия.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Kyodo.

    Суд отклонил довод защиты о том, что пожизненное заключение было целесообразным, поскольку на тот момент он находился в состоянии ограниченной дееспособности.

    Нападение произошло в префектуре Нагано (центральная Япония) в 2023 году. Мужчина нанес ножевые ранения своим соседкам, полагая, что они злословят за его спиной, в результате чего женщины скончались. Позже он застрелил из охотничьего ружья полицейских, прибывших на место происшествия.

    Япония смертная казнь убийство

