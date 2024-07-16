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В Японии мужчина поджег мэрию города Такахама из-за проблем с налогами

В Японии мужчина поджег мэрию города Такахама из-за проблем с налогами Мужчина с ножом разлил горючую жидкость в мэрии японского города Такахама и поджег ее из-за проблем с налогами.
Другие страны
16 июля 2024 г. 15:18
В Японии мужчина поджег мэрию города Такахама из-за проблем с налогами

Мужчина с ножом разлил горючую жидкость в мэрии японского города Такахама и поджег ее из-за проблем с налогами.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyado.

Неизвестный мужчина, размахивая ножом, разлил воспламеняющуюся жидкость в мэрии Такахамы в префектуре Айти и поджег ее. В результате чего пострадали пять человек, все они доставлены в больницу. Один из них, 60-летний мужчина, получил ожоги всего тела и находится в тяжелом состоянии без сознания.

Пожар удалось потушить через 20 минут. Поджигатель задержан. Полиция выясняет обстоятельства происшедшего.

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Версия на английском языке 5 taken to hospital after alleged arson at central Japan city hall
Версия на азербайджанском языке Yaponiyada şəhər meriyası yandırılıb

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