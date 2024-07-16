В Японии мужчина поджег мэрию города Такахама из-за проблем с налогами

Мужчина с ножом разлил горючую жидкость в мэрии японского города Такахама и поджег ее из-за проблем с налогами.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyado.
Неизвестный мужчина, размахивая ножом, разлил воспламеняющуюся жидкость в мэрии Такахамы в префектуре Айти и поджег ее. В результате чего пострадали пять человек, все они доставлены в больницу. Один из них, 60-летний мужчина, получил ожоги всего тела и находится в тяжелом состоянии без сознания.
Пожар удалось потушить через 20 минут. Поджигатель задержан. Полиция выясняет обстоятельства происшедшего.