В Японии могут создать подводную лодку, способную запускать крылатые ракеты

Правительство Японии изучает возможность создания подводной лодки, которая будет способна осуществлять запуски крылатых ракет Tomahawk американского производства.

Правительство Японии изучает возможность создания подводной лодки, которая будет способна осуществлять запуски крылатых ракет Tomahawk американского производства.

Как передает Report, об этом со ссылкой на источники сообщила газета Yomiuri.

По их данным, японские власти стремятся заполучить ракеты большой дальности, которые позволят наносить ответные удары по наземным пусковым установкам противника. При этом противнику в сравнении с кораблями и самолетами будет сложнее определить местонахождение подводной лодки. В связи с этим процесс проектирования и создания прототипа субмарины может начаться в 2024 финансовом году (1 апреля 2024 года - 31 марта 2025 года). Исходя из результатов его испытаний будет принято решение о принятии на вооружение новой подлодки в течение 10 лет.

Yomiuri отмечает, что японские подводные лодки в настоящий момент преимущественно оснащены торпедами и противокорабельными ракетами малой дальности, наиболее современные из которых способны преодолевать около 250 км. При этом ракета Tomahawk может поражать цели на расстоянии более 1 250 км, подчеркивает газета.