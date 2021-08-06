В Японии минутой молчания почтили память жертв Хиросимы

Жители Японии в пятницу почтили минутой молчания память жертв атомной бомбардировки Хиросимы, осуществленной США 76 лет назад.
Минута молчания была объявлена по всей стране в 08:15 по местному времени (03:15 бакинское время) - точно в момент взрыва бомбы 6 августа 1945 года. Отсчет ее по традиции ведется ударами колокола. Затем мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи зачитает декларацию мира. Также с речью выступит премьер-министр Ёсихидэ Суга.
Из-за ситуации с коронавирусом памятные мероприятия проходят в усеченном формате.