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В Японии минутой молчания почтили память жертв Хиросимы

В Японии минутой молчания почтили память жертв Хиросимы Жители Японии в пятницу почтили минутой молчания память жертв атомной бомбардировки Хиросимы, осуществленной США 76 лет назад.
Другие страны
6 августа 2021 г. 03:56
В Японии минутой молчания почтили память жертв Хиросимы

Жители Японии в пятницу почтили минутой молчания память жертв атомной бомбардировки Хиросимы, осуществленной США 76 лет назад.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, мемориальная церемония по случаю этой трагической даты проходит в Парке Мира в центре города.

Минута молчания была объявлена по всей стране в 08:15 по местному времени (03:15 бакинское время) - точно в момент взрыва бомбы 6 августа 1945 года. Отсчет ее по традиции ведется ударами колокола. Затем мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи зачитает декларацию мира. Также с речью выступит премьер-министр Ёсихидэ Суга.

Из-за ситуации с коронавирусом памятные мероприятия проходят в усеченном формате.

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