В Японии минутой молчания почтили память жертв атомной бомбардировки Хиросимы

Жители Японии почтили память жертв осуществленной 80 лет назад атомной бомбардировки Хиросимы минутой молчания.

Жители Японии почтили память жертв осуществленной 80 лет назад атомной бомбардировки Хиросимы минутой молчания.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, основная церемония по случаю годовщины трагедии проходит в Мемориальном парке мира в центре Хиросимы.

Минута молчания, отсчет которой по традиции велся ударами колокола, была объявлена по всей стране в 08:15 по местному времени (03:15 по бакинскому времени) - в момент взрыва бомбы 6 августа 1945 года. После этого мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи зачитает декларацию, в которой призовет мир к отказу от ядерного оружия. Затем с речью выступит премьер-министр Сигэру Исиба.