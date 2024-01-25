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В Японии микроавтобус с иностранцами врезался в столб, 20 человек пострадали

В Японии микроавтобус с иностранцами врезался в столб, 20 человек пострадали В Японии микроавтобус врезался в телефонный столб, в результате пострадали 20 человек, включая водителя.
Другие страны
25 января 2024 г. 12:11
В Японии микроавтобус с иностранцами врезался в столб, 20 человек пострадали

В Японии микроавтобус врезался в телефонный столб, в результате пострадали 20 человек, включая водителя.

Об этом Report сообщает со ссылкой на японское информационное агентство Kyodo.

ДТП произошло в двух километрах к северо-востоку от аэропорта Фукуока. Все пострадавшие - 13 женщин и семеро мужчин - доставлены в больницу.

Как сообщили в полиции, 60-летний водитель микроавтобуса уснул за рулем, автотранспортное средство осталось без управления, в результате чего и произошла авария.

По данным агентства, пассажирами микроавтобуса были иностранцы, которые ехали на завод по переработке пищевых продуктов.

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