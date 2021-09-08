В Японии лидера Северной Кореи Ким Чен Ына вызвали в суд

В Японии лидера Северной Кореи Ким Чен Ына вызвали в суд по делу о компенсации несколькими корейцами, проживающими в Японии, которые заявили, что пострадали от нарушений прав человека в Северной Корее после того, как присоединились к программе переселени

В Японии лидера Северной Кореи Ким Чен Ына вызвали в суд по делу о компенсации несколькими корейцами, проживающими в Японии, которые заявили, что пострадали от нарушений прав человека в Северной Корее после того, как присоединились к программе переселения, которая обещала "рай на Земле".

Как передает Report со ссылкой на AP, разумеется, не ожидается, что северокорейский лидер Ким Чен Ын явится в суд на слушание 14 октября, но решение судьи вызвать его - редкий случай, когда иностранному лидеру не был предоставлен суверенный иммунитет, сказал, адвокат, представляющий истцов, Кенджи Фукуда.

Они требуют 100 миллионов иен (900 000 долларов США) каждый в качестве компенсации от Северной Кореи за нарушения прав человека, от которых, по их словам, они пострадали в рамках программы переселения.

Около 93 000 этнических корейцев, проживающих в Японии, и членов их семей несколько десятилетий назад уехали в Северную Корею в поисках лучшей жизни. Многие столкнулись с дискриминацией в Японии.