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В Японии крупный контейнер упал с эстакады, повреждено несколько машин

В Японии крупный контейнер упал с эстакады, повреждено несколько машин Крупный контейнер, который перевозила грузовая фура на эстакаде в городе Иокогама на востоке Японии, упал на припаркованные под транспортной развязкой автомобили, серьезно повредив их.
Другие страны
22 апреля 2022 г. 13:02
В Японии крупный контейнер упал с эстакады, повреждено несколько машин

Крупный контейнер, который перевозила грузовая фура на эстакаде в городе Иокогама на востоке Японии, упал на припаркованные под транспортной развязкой автомобили, серьезно повредив их.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил телеканал NHK.

На место инцидента прибыли спасатели, которые проверяют, находились ли люди в поврежденных автомобилях. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

По словам очевидца произошедшего, "контейнер раздавил по меньшей мере шесть автомобилей, которые находились под эстакадой".

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Версия на азербайджанском языке Yaponiyada iri konteyner estakadadan aşıb, 6 avtomobil zədələnib

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