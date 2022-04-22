В Японии крупный контейнер упал с эстакады, повреждено несколько машин

Крупный контейнер, который перевозила грузовая фура на эстакаде в городе Иокогама на востоке Японии, упал на припаркованные под транспортной развязкой автомобили, серьезно повредив их.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил телеканал NHK.
На место инцидента прибыли спасатели, которые проверяют, находились ли люди в поврежденных автомобилях. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.
По словам очевидца произошедшего, "контейнер раздавил по меньшей мере шесть автомобилей, которые находились под эстакадой".