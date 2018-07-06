В Японии казнили лидера и основателя секты "Аум Синрике"

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ В Японии привели в исполнение смертный приговор в отношении Секо Асахары - лидера и основателя экстремистской секты "Аум Синрике".

Как передает Report, экстремист был казнен через повешение. В марте нынешнего года лидеров организации этапировали в специальную тюрьму в Токио.

"Аум Синрикё" была организована Сёко Асахарой в Японии в 1987 году. В марте 1995-го члены секты распылили отравляющее вещество зарин в токийском метро. Тогда 13 человек погибли и 6,3 тысячи получили отравления различной степени тяжести.