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    В Японии казнили лидера и основателя секты "Аум Синрике"

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ В Японии привели в исполнение смертный приговор в отношении Секо Асахары - лидера и основателя экстремистской секты "Аум Синрике".

    Как передает Report, экстремист был казнен через повешение. В марте нынешнего года лидеров организации этапировали в специальную тюрьму в Токио.

    "Аум Синрикё" была организована Сёко Асахарой в Японии в 1987 году. В марте 1995-го члены секты распылили отравляющее вещество зарин в токийском метро. Тогда 13 человек погибли и 6,3 тысячи получили отравления различной степени тяжести.

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