В Японии казнен бывший глава Якудзы

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Бывший босс гангстеров-якудза 60-летний Кэйдзо Окамото и его сообщник, 67-летний экс-финансист Хироя Суэмори были повешены в четверг в Японии в тюрьме города Осака. Их приговорили к смерти за двойное убийство, совершенное в 1988 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал NHK.

Преступники похитили тогда и убили президента инвестиционной компании и его секретаря. Сообщники захватили у своих жертв 100 млн иен (более $900 тыс.), а тела убитых забетонировали в фундаменте строившегося дома.

Казнь была совершена по приказу министра юстиции страны Такаси Ямаситы.

При нынешнем правительстве премьер-министра Синдзо Абэ приведен в исполнение уже 36-й смертный приговор. В минувшем июле, в частности, в Японии были повешены 13 боевиков и руководителей экстремистской секты "Аум Синрикё", включая ее основателя Тидзуо Мацумото, известного под именем Сёко Асахара. Они были казнены за организацию серии убийств, включая газовую атаку в токийском метро в марте 1995 года, когда погибли 13 человек.