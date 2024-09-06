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В Японии к 2028 году инвестируют около $7 млрд в производство аккумуляторов

В Японии к 2028 году инвестируют около $7 млрд в производство аккумуляторов Крупные японские автомобильные концерны Toyota, Nissan, Subaru и Mazda, а также несколько других компаний инвестируют к 2028 году порядка 1 трлн иен ($6,97 млрд) в массовое производство аккумуляторов для электромобилей.
Другие страны
6 сентября 2024 г. 07:17
В Японии к 2028 году инвестируют около $7 млрд в производство аккумуляторов

Крупные японские автомобильные концерны Toyota, Nissan, Subaru и Mazda, а также несколько других компаний инвестируют к 2028 году порядка 1 трлн иен ($6,97 млрд) в массовое производство аккумуляторов для электромобилей.

Как передает Report, об этом сообщила газета Yomiuri.

Правительство Японии компенсирует порядка трети этой суммы в рамках мер по укреплению экономической безопасности и создания независимых от других стран цепочек поставок ключевых компонентов.

Ожидается, что после реализации этого плана производственная мощность увеличится примерно на 50% по сравнению с текущим уровнем и составит примерно 120 ГВт·ч. К 2030 году этот показатель планируется довести до 150 ГВт·ч. Помимо автоконцернов, в проекте примут участие еще восемь компаний, включая производителей запчастей и оборудования.

Компании из Китая и Южной Кореи сейчас занимают в общей сложности около 90% мировой доли производства аккумуляторов для электромобилей.

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