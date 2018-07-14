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    В Японии из-за жары госпитализированы более тысячи человек

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Более тысячи человек в Японии потребовалась скорая медицинская помощь из-за сильной жары, которая установилась почти на всей территории страны. Как передает Report, об  этом сообщает Russia Today со ссылкой на Kyodo.

    Всего с тепловыми ударами были госпитализированы 1042 человека.

    В последние несколько дней на большей части Японии установилась жаркая и влажная погода.В 2017 году из-за жары в стране погибли свыше 40 человек, тысячи были госпитализированы.

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