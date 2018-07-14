В Японии из-за жары госпитализированы более тысячи человек

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Более тысячи человек в Японии потребовалась скорая медицинская помощь из-за сильной жары, которая установилась почти на всей территории страны. Как передает Report, об этом сообщает Russia Today со ссылкой на Kyodo.

Всего с тепловыми ударами были госпитализированы 1042 человека.

В последние несколько дней на большей части Японии установилась жаркая и влажная погода.В 2017 году из-за жары в стране погибли свыше 40 человек, тысячи были госпитализированы.