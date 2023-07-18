В Японии из-за жары госпитализировали почти 4 тыс. человек

По крайней мере 3 964 человека были госпитализированы в Японии с тепловыми ударами, показатель увеличился по сравнению с прошлой неделей на 737 человек.

По крайней мере 3 964 человека были госпитализированы в Японии с тепловыми ударами, показатель увеличился по сравнению с прошлой неделей на 737 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник на пресс-конференции в Токио заявил министр по административным делам и коммуникациям Такэаки Мацумото.

"Более половины пострадавших - пожилые люди. Мы призываем население к базовым мерам по борьбе с тепловыми ударами, включая регулярное потребление достаточных объемов воды", - подчеркнул глава ведомства, отметив, что это произошло с 3 по 9 июля.

Период наиболее жаркой погоды в Японии обычно приходится на июль и август. В последние дни в многочисленных районах страны была зафиксирована температура выше 35 градусов Цельсия. Ежегодно в Японии тепловые удары становятся причиной госпитализации десятков тысяч людей, фиксируются сотни летальных случаев.