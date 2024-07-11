В Японии из-за взрыва на судне пострадали семь человек

По крайней мере семь человек пострадали в результате взрыва на сухогрузе, пришвартованном у находящегося на побережье префектуры Фукуока цементного завода.

По крайней мере семь человек пострадали в результате взрыва на сухогрузе, пришвартованном у находящегося на побережье префектуры Фукуока цементного завода.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило японское общественное телевидение (NHK).

По данным телеканала, трое из пострадавших получили серьезные травмы, но их жизням ничто не угрожает. Пока не сообщается, что именно стало причиной взрыва.

Однако, по информации агентства Kyodo, взрыв спровоцировал утечку химических веществ на самом заводе, из-за которой пострадали еще несколько человек.

В настоящее время на месте инцидента работают спасательные службы и полиция.