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    В Японии из-за тайфуна "Трами" отменили почти 400 авиарейсов

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Почти 400 внутренних авиарейсов было отменено в Японии из-за тайфуна "Трами", который движется по направлению к японским островам.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщило общественное телевидение NHK.

    Отмечается, что к настоящему времени было отменено 386 авиарейсов, связывающих юг Японии с остальными частями страны. Международные авиаперелеты удар стихии на данный момент не затронул.

    В настоящее время тайфун "Трами" находится в районе южной японской префектуры Окинава и движется на северо-восток по направлению к основной части Японии. Ожидается, что в центральном районе страны Канто он окажется к вечеру воскресенья.

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