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В Японии из-за тайфуна пострадали около 20 человек

В Японии из-за тайфуна пострадали около 20 человек По меньшей мере 20 человек пострадали в Японии в результате воздействия тайфуна "Лупит", который прошел через западные регионы страны и превратился в область низкого давления.
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9 августа 2021 г. 15:15
В Японии из-за тайфуна пострадали около 20 человек

По меньшей мере 20 человек пострадали в Японии в результате воздействия тайфуна "Лупит", который прошел через западные регионы страны и превратился в область низкого давления.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник телеканал NHK.

В префектурах Киото, Хиросима и Эхимэ из-за сильных дождей оказались затопленными восемь домов. В префектуре Симанэ после обрывов линий электропередач без света остаются почти 6 тыс. домов.

Утром в понедельник более 290 жителей западных регионов Японии получили рекомендации об эвакуации от дождей. Сейчас они уже отменены. Тайфун также стал причиной нарушений в работе общественного транспорта, было отменено более 60 внутренних авиарейсов.

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