В Японии из-за тайфуна пострадали более 40 человек

По меньшей мере 41 человек пострадал в Японии из-за тайфуна "Нанмадол", который обрушился на остров Кюсю и движется на северо-восток.

По меньшей мере 41 человек пострадал в Японии из-за тайфуна "Нанмадол", который обрушился на остров Кюсю и движется на северо-восток.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NHK .

Кроме того, более 300 тыс. домохозяйств остались без света из-за обрыва проводов и других последствий стихии. По данным компании Kyushu Electric Power, только на Кюсю электричества нет в 294 тыс. домов. В ряде регионов юго-западной части главного японского острова Хонсю без света остаются около 15 тыс. домохозяйств.

По данным метеорологического управления Японии на утро понедельника, эпицентр тайфуна находится в районе префектуры Фукуока на севере Кюсю и медленно смещается на северо-восток со скоростью около 4 м/с. Скорость ветра в эпицентре достигает 35 м/с, а его порывов - 50 м/с.

По прогнозам синоптиков, в течение дня тайфун продолжит движение в северо-восточном направлении и может пройти вблизи побережья Японского моря, достигнув центральной части страны к утру вторника.