О нас

В Японии из-за тайфуна пострадали более 40 человек

В Японии из-за тайфуна пострадали более 40 человек По меньшей мере 41 человек пострадал в Японии из-за тайфуна "Нанмадол", который обрушился на остров Кюсю и движется на северо-восток.
Другие страны
19 сентября 2022 г. 06:31
В Японии из-за тайфуна пострадали более 40 человек

По меньшей мере 41 человек пострадал в Японии из-за тайфуна "Нанмадол", который обрушился на остров Кюсю и движется на северо-восток.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NHK.

Кроме того, более 300 тыс. домохозяйств остались без света из-за обрыва проводов и других последствий стихии. По данным компании Kyushu Electric Power, только на Кюсю электричества нет в 294 тыс. домов. В ряде регионов юго-западной части главного японского острова Хонсю без света остаются около 15 тыс. домохозяйств.

По данным метеорологического управления Японии на утро понедельника, эпицентр тайфуна находится в районе префектуры Фукуока на севере Кюсю и медленно смещается на северо-восток со скоростью около 4 м/с. Скорость ветра в эпицентре достигает 35 м/с, а его порывов - 50 м/с.

По прогнозам синоптиков, в течение дня тайфун продолжит движение в северо-восточном направлении и может пройти вблизи побережья Японского моря, достигнув центральной части страны к утру вторника.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Yaponiyada qasırğa nəticəsində 40-dan çox insan xəsarət alıb

Самое читаемое

Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
13 сентября 2022 г. 03:29
Азербайджанские общественные организации в Турции осудили военную провокацию Армении
Азербайджанские общественные организации в Турции осудили военную провокацию Армении
13 сентября 2022 г. 17:37
Чавушоглу: Турция всегда будет с Азербайджаном
Чавушоглу: Турция всегда будет с Азербайджаном
13 сентября 2022 г. 22:38
Тело шехида Джавидана Бадалова передано семье
Тело шехида Джавидана Бадалова передано семье
14 сентября 2022 г. 10:01
Айхан Косе: В Азербайджане потенциал роста экономики может достичь 4%
Айхан Косе: В Азербайджане потенциал роста экономики может достичь 4%
14 сентября 2022 г. 17:02
Guardian: Азербайджанский бренд адаптивной одежды планирует провести показы мод заграницей
Guardian: Азербайджанский бренд адаптивной одежды планирует провести показы мод заграницей
16 сентября 2022 г. 10:46
ЦБ России снизил учетную ставку
ЦБ России снизил учетную ставку
16 сентября 2022 г. 14:39
Эрдоган обсудит с Путиным скидку на газ в 25%
Эрдоган обсудит с Путиным скидку на газ в 25%
16 сентября 2022 г. 18:48
В Ереване неизвестный бросил взрывчатку в сторону полицейских
В Ереване неизвестный бросил взрывчатку в сторону полицейских
17 сентября 2022 г. 03:52
Все военные объекты Армении на границе уничтожены
Все военные объекты Армении на границе уничтожены
13 сентября 2022 г. 22:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi