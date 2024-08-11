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В Японии из-за тайфуна отменили более 80 авиарейсов

В Японии из-за тайфуна отменили более 80 авиарейсов В Японии отменены не менее 86 авиарейсов в связи с приближением тайфуна "Мария" к северо-восточным регионам страны.
Другие страны
11 августа 2024 г. 18:36
В Японии из-за тайфуна отменили более 80 авиарейсов

В Японии отменены не менее 86 авиарейсов в связи с приближением тайфуна "Мария" к северо-восточным регионам страны.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NHK.

Уточняется, что изменения в расписании полетов в основном затрагивают маршруты, проходящие через регион Тохоку, западный город Осака и Токио.

Железнодорожная компания JR не исключает приостановки движения скоростных экспрессов Shinkansen утром 12 августа, когда тропический шторм будет проходить через северо-запад Японии.

По прогнозам метеорологов, скорость порывов ветра в районе прохождения тайфуна достигает 25-35 м/с, также ожидаются дожди.

Предполагается, что за предстоящие сутки в указанных районах может выпасть от 150 до 300 мм осадков.

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