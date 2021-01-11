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В Японии из-за снегопадов погибли восемь человек

В Японии из-за снегопадов погибли восемь человек По меньшей мере восемь человек погибли, еще 277 пострадали в Японии из-за снегопадов, которые охватили побережье Японского моря
Другие страны
11 января 2021 г. 05:02
В Японии из-за снегопадов погибли восемь человек

По меньшей мере восемь человек погибли, еще 277 пострадали в Японии из-за снегопадов, которые охватили побережье Японского моря.

Как передает Report, б этом 11 января сообщил телеканал NHK.

По его данным, большинство инцидентов связано с падением снежного наста с крыш и деревьев, а также с происшествиями, возникшими во время уборки снега.

За минувшие сутки благодаря действиям местных властей, а также задействованных в уборке снега отрядов Сил самообороны страны удалось в большинстве своем ликвидировать многочисленные автомобильные заторы, в которых из-за снегопада застряли более 1 тыс. транспортных средств.

Непогода в Японии продолжается с середины прошлой недели. Ранее из-за снегопадов местные авиакомпании отменили более 500 запланированных рейсов.

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