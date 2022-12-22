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В Японии из-за снегопадов погибли три человека

В Японии из-за снегопадов погибли три человека По меньшей мере 3 человека погибли, 23 пострадали в японской префектуре Ниигата из-за последствий сильных снегопадов, которые прошли в регионе в конце прошлой и начале этой недели.
Другие страны
22 декабря 2022 г. 03:49
В Японии из-за снегопадов погибли три человека

По меньшей мере 3 человека погибли, 23 пострадали в японской префектуре Ниигата из-за последствий сильных снегопадов, которые прошли в регионе в конце прошлой и начале этой недели.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила администрация префектуры.

Большинство погибших и пострадавших - пожилые люди, которые занимались уборкой снега и получили травмы при падении.

Как сообщила энергетическая компания Tohoku Electric Power, около 4,3 тыс. домов в Ниигате остаются без света из-за обрывов линий электропередачи.

Сильные снегопады шли на побережье Японского моря с конца прошлой недели. В некоторых префектурах, к примеру в Аомори, Ниигате, Фукусиме и Ямагате, высота снежного покрова составила от одного до двух метров, что является рекордно высоким показателем для этого времени года.

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