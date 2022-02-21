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В Японии из-за снегопадов отменены сотни железнодорожных и авиарейсов

В Японии из-за снегопадов отменены сотни железнодорожных и авиарейсов Мощные снегопады, продолжающиеся на севере Японии, привели к массовым отменам железнодорожных и авиарейсов.
Другие страны
21 февраля 2022 г. 08:31
В Японии из-за снегопадов отменены сотни железнодорожных и авиарейсов

Мощные снегопады, продолжающиеся на севере Японии, привели к массовым отменам железнодорожных и авиарейсов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщил телеканал NHK.

По данным железнодорожного оператора JR Hokkaido, в общей сложности в самой северной японской префектуре было отменено свыше тысячи различных железнодорожных рейсов, включая по крайней мере 597 скорых рейсов. По данным авиакомпаний, непогода также привела к отмене по крайней мере 132 внутренних авиарейсов, связывающих Хоккайдо с остальными частями Японии.

Синоптики предупреждают, что снегопады, сопровождающиеся порывами шквального ветра до 40 м/с, продлятся еще несколько дней. В некоторых районах суточное выпадение снежных осадков составит до 80 см. В этой связи некоторые начальные и средние школы в регионе приняли решение отменить в понедельник занятия.

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