В Японии из-за снегопадов отменены сотни железнодорожных и авиарейсов

Мощные снегопады, продолжающиеся на севере Японии, привели к массовым отменам железнодорожных и авиарейсов.

Мощные снегопады, продолжающиеся на севере Японии, привели к массовым отменам железнодорожных и авиарейсов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщил телеканал NHK.

По данным железнодорожного оператора JR Hokkaido, в общей сложности в самой северной японской префектуре было отменено свыше тысячи различных железнодорожных рейсов, включая по крайней мере 597 скорых рейсов. По данным авиакомпаний, непогода также привела к отмене по крайней мере 132 внутренних авиарейсов, связывающих Хоккайдо с остальными частями Японии.

Синоптики предупреждают, что снегопады, сопровождающиеся порывами шквального ветра до 40 м/с, продлятся еще несколько дней. В некоторых районах суточное выпадение снежных осадков составит до 80 см. В этой связи некоторые начальные и средние школы в регионе приняли решение отменить в понедельник занятия.