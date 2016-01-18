В Японии из-за снегопада пострадали 120 человек

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере 120 человек пострадали в Японии в результате снегопада, обрушившегося на северо-восток и восток страны, в том числе столичный регион. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, основная часть пострадавших - жители Токио и соседних префектур Тиба и Сайтама.

Сильные снегопады привели к серьезным нарушениям в работе транспорта. По данным японских перевозчиков Japan Airlines и All Nippon Airways, к настоящему времени отменены 177 авиарейсов. Изменения в расписании коснулись в основном внутренних маршрутов.

Компания-оператор японских железных дорог JR East ("Джей-ар ист") сообщила об отмене десятков поездов, преимущественно отправляющихся из Токио в горные районы страны.