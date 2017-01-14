 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Японии из-за снегопада отменены 40 авиарейсов

    Главным образом отменены рейсы из Ниигаты, расположенной на побережье Японского моря, в другие города

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Сильный снегопад в северных и центральных регионах Японии привел в субботу к отмене по меньшей мере 40 внутренних авиарейсов.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал NHK.

    Главным образом отменены рейсы из Ниигаты, расположенной на побережье Японского моря, в другие города. Из-за обильных осадков местный аэропорт принял решение временно закрыть взлетно-посадочную полосу для ее очистки.

    Сильный снегопад также привел к задержкам скоростных экспрессов "синкансэн" на линии между городами Нагоя и Осака.

    По прогнозам синоптиков, в течение дня в Ниигате может выпасть около 100 см снега. В центральных и горных районах острова Хонсю ожидается выпадение 60-80 см снега, на северном острове Хоккайдо - около 50 см.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi