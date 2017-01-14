В Японии из-за снегопада отменены 40 авиарейсов

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Сильный снегопад в северных и центральных регионах Японии привел в субботу к отмене по меньшей мере 40 внутренних авиарейсов.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NHK.

Главным образом отменены рейсы из Ниигаты, расположенной на побережье Японского моря, в другие города. Из-за обильных осадков местный аэропорт принял решение временно закрыть взлетно-посадочную полосу для ее очистки.

Сильный снегопад также привел к задержкам скоростных экспрессов "синкансэн" на линии между городами Нагоя и Осака.

По прогнозам синоптиков, в течение дня в Ниигате может выпасть около 100 см снега. В центральных и горных районах острова Хонсю ожидается выпадение 60-80 см снега, на северном острове Хоккайдо - около 50 см.