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В Японии из-за снегопада образовался затор с более чем 1 тыс. автомобилей

В Японии из-за снегопада образовался затор с более чем 1 тыс. автомобилей Власти префектуры Фукуи в центральной части Японии заявили об образовании на территории региона автомобильного затора с более чем 1 тыс. транспортных средств из-за охвативших этот регион сильных снегопадов.
Другие страны
10 января 2021 г. 10:24
В Японии из-за снегопада образовался затор с более чем 1 тыс. автомобилей

Власти префектуры Фукуи в центральной части Японии заявили об образовании на территории региона автомобильного затора с более чем 1 тыс. транспортных средств из-за охвативших этот регион сильных снегопадов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что в связи с этим руководство Фукуи призвало Силы самообороны Японии направить отряд военнослужащих на помощь в ликвидации затора.

Снегопады на побережье Японского моря и на северном острове Хоккайдо продолжаются в Японии с середины недели. Напомним, что ранее из-за непогоды местные авиакомпании отменили более 500 запланированных рейсов.

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