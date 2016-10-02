В Японии из-за приближения тайфуна отменены 150 авиарейсов

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Власти японской островной префектуры Окинава готовятся к приходу очередного тайфуна.

Как передает Report, по прогнозам синоптиков, стихия обрушится на самые южные острова Окинавы в понедельник рано утром, после чего тайфун продолжит движение в направлении юго-западного острова Кюсю, а затем - северо-восточнее в сторону главного острова Хонсю.

В настоящее время эпицентр тайфуна находится южнее Окинавы и движется на север со скоростью около 30 км в час, передает телеканал NHK. К утру понедельника, когда он подойдет к островам, там ожидается сильный ветер со скоростью 50-70 метров в секунду. В течение всего дня 3 октября на Окинаве и более северном острове Амами ожидается сильный дождь, интенсивность выпадения осадков может составить около 80 мм в час. В течение дня, предупреждают метеорологи, выпадет до 150 мм осадков, а 4 октября - еще от 100 до 200 мм осадков.

По данным телеканала, уже отменено около 150 авиарейсов. Как ожидается, отменены будут и все паромы, поскольку в районе Окинавы и Амами ожидаются волны высотой до 10 метров.

Вероятно, в ближайшее время будет объявлено штормовое предупреждение. Власти рекомендуют местным жителям приготовиться к возможной эвакуации. В первую очередь это касается тех, кому потребуется много времени, чтобы добраться до специально оборудованных убежищ - пожилых людей, семей с детьми, а также лиц с ограниченными возможностями.