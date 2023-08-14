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В Японии из-за приближающегося тайфуна "Лан" отменили более 500 авиарейсов

В Японии из-за приближающегося тайфуна "Лан" отменили более 500 авиарейсов Более 500 авиарейсов на понедельник и вторник отменены в Японии из-за приближающегося тайфуна "Лан".
Другие страны
14 августа 2023 г. 11:32
В Японии из-за приближающегося тайфуна Лан отменили более 500 авиарейсов

Более 500 авиарейсов на понедельник и вторник отменены в Японии из-за приближающегося тайфуна "Лан".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные местных авиакомпаний.

Так, по данным авиакомпании JAL, в эти дни из-за неблагоприятных погодных условий отменено более 250 рейсов. Еще по крайней мере 300 авиарейсов отменил второй по величине в стране авиаперевозчик - компания ANA.

Перебои в работе ожидаются и у железнодорожных операторов: так, компания Central Japan Railway предупредила, что во вторник может быть приостановлено движение поездов на самом загруженном в стране участке между станциями Осака и Токио. Во вторник также будет приостановлено движение скоростных поездов "синкансэн" в районе Осаки.

Сейчас эпицентр тайфуна находится в районе острова Хатидзё, относящегося к цепи островов Идзу к югу от Токио. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие сутки он продолжит движение в северо-западном направлении и к 15 августа достигнет побережья острова Хонсю в районе Кинки, где расположена Осака, и Токай, где расположен крупный промышленный центр Нагоя.

В ближайшие дни интенсивность осадков в районе прохождения тайфуна может сравниться с их месячной нормой. Так, в ночь с понедельника на вторник в ходе дождей в районах Кинки и Токай может выпасть от 400 до 600 мм осадков.

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