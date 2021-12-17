В Японии из-за пожара при смерти находятся десятки пострадавших

По меньшей мере 28 человек пострадали в результате пожара, который произошел в западном японском городе Осака.
Как передает Report, об этом сообщило агентство
При этом 27 из них находятся в состоянии остановки сердца и легких - так в Японии сообщают о тех, у кого смерть пока не установлена уполномоченным врачом по особой процедуре.
Возгорание произошло на четвертом этаже одного из офисных зданий в оживленном квартале недалеко от главного железнодорожного вокзала города. В здании находятся клиника, салон красоты, школа английского языка и несколько офисов.
На место происшествия прибыли более 30 пожарных. К настоящему времени огонь полностью потушен.