В Японии из-за пожара при смерти находятся десятки пострадавших

По меньшей мере 28 человек пострадали в результате пожара, который произошел в западном японском городе Осака.

По меньшей мере 28 человек пострадали в результате пожара, который произошел в западном японском городе Осака.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo .

При этом 27 из них находятся в состоянии остановки сердца и легких - так в Японии сообщают о тех, у кого смерть пока не установлена уполномоченным врачом по особой процедуре.

Возгорание произошло на четвертом этаже одного из офисных зданий в оживленном квартале недалеко от главного железнодорожного вокзала города. В здании находятся клиника, салон красоты, школа английского языка и несколько офисов.

На место происшествия прибыли более 30 пожарных. К настоящему времени огонь полностью потушен.