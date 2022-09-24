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В Японии из-за последствий тайфуна погибли два человека

В Японии из-за последствий тайфуна погибли два человека По крайней мере два человека погибли и еще один числится пропавшим без вести в Японии в результате последствий тайфуна "Талас", который продолжает двигаться вдоль тихоокеанского побережья страны на восток.
Другие страны
24 сентября 2022 г. 10:02
В Японии из-за последствий тайфуна погибли два человека

По крайней мере два человека погибли и еще один числится пропавшим без вести в Японии в результате последствий тайфуна "Талас", который продолжает двигаться вдоль тихоокеанского побережья страны на восток.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что все летальные случаи зафиксированы в префектуре Сидзуока, где сложилась наиболее тяжелая ситуация из-за обильных осадков, вызвавших разливы рек и сходы оползней. По данным местных спасательных служб, еще по крайней мере трое человек получили травмы. За последние 12 часов в префектуре Сидзуока уже выпало более 400 мм осадков.

Свыше 2,15 млн человек на западе и в центральной части Японии к настоящему времени получили указания к эвакуации, однако максимальный - пятый - уровень угрозы, который ранее объявляли для города Хамамацу (префектура Сидзуока), к настоящему времени был местными властями снят.

Тайфун "Талас" нарушил железнодорожное сообщение в западной, центральной и восточной частях Японии, включая движение скоростных поездов "синкансен".

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