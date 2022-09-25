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В Японии из-за последствий тайфуна без воды остались около 55 тыс. домов

В Японии из-за последствий тайфуна без воды остались около 55 тыс. домов В японской префектуре Сидзуока второй день продолжают оставаться без водоснабжения из-за последствий тайфуна "Талас" около 55 тыс домов.
Другие страны
25 сентября 2022 г. 09:58
В Японии из-за последствий тайфуна без воды остались около 55 тыс. домов

В японской префектуре Сидзуока второй день продолжают оставаться без водоснабжения из-за последствий тайфуна "Талас" около 55 тыс домов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что дома остаются без водоснабжения из-за того, что водозабор из местной реки заблокировали обломки деревьев. Пока неизвестно, когда удастся восстановить водоснабжение в этом регионе. По данным спасательных служб, около 2,5 тыс домов в префектуре были частично или полностью затоплены из-за разлива рек, вызванного ливневыми дождями.

По последней информации, по меньшей мере три человека погибли, еще один числится пропавшим без вести в Японии в результате последствий тайфуна "Талас", более 10 получили травмы.

Из-за повреждения линий электропередачи не менее 120 тыс домов в Сидзуоке продолжают оставаться без электроснабжения, специалисты местной энергетической компании продолжают работы по устранению неисправностей.

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